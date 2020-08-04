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Motorola One Fusion +
виходить на новий ринок

Motorola One Fusion + виходить на новий ринок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:09

Motorola One Fusion + виходить на новий ринок

Пропонуємо до обговорення:
Нагадаємо характеристики Motorola One Fusion +:

Дивися повний текст Motorola One Fusion + виходить на новий ринок.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:10

За 400 долларов он обречён на провал!!!
А обещали что цена в Украине будет 7500 гривен.
А это около 11000 гривен.
Дорого.
lemberg1212
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:05

за сотку можна, а так - лєсом
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 00:32

Держу в курсе в Украине он будет стоить 7500
doterdoterovic784
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 04:59

швидка зарядка 15Вт

Это какой-то прикол? У конкурентов уже давно от 22 до 30 Ватт.
Striker
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