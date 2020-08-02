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Bolt запускає прокат
електросамокатів у Києві: як...

Bolt запускає прокат електросамокатів у Києві: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:18

Bolt запускає прокат електросамокатів у Києві: як...

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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:19

Както недешево ...
Думаю, с такими ценами это будет очень "нишевая" услуга - для энтузиастов, которые знают толк в извращениях.
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:26

  panzershreck1921 написав:Както недешево ...
Думаю, с такими ценами это будет очень "нишевая" услуга - для энтузиастов, которые знают толк в извращениях.

Да это чисто на туристов расчет, по пешеходным зонам покататься. Ну и в цену заложена стоимость самокатов, выброшенных в Днепр.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:47

В Познани такие самокаты разбросаны по всему городу. Насколько я понял, в центре можно вообще не париться с местом оставления. Стоят кругом. На центральных улицах десятками в самых разных местах. нет организованной стоянки. А может и не только в центре так. В спальных районах их заметно меньше
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