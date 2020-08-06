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В Україні німецькі марки більше не обмінюватимуться на євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:15
Пропонуємо до обговорення:
Євро стає єдиним засобом здійснення платежів у Німеччині та інших країнах єврозони з 1 березня, повідомляє посольство Федеративної Республіки Німеччини в Україні, повідомляє Украина.ru.
Дивися повний текст В Україні німецькі марки більше не обмінюватимуться на євро
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:15
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