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Скільки коштує квадратний метр
житла в новобудовах Києва...

Скільки коштує квадратний метр житла в новобудовах Києва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 01:31

Скільки коштує квадратний метр житла в новобудовах Києва...

Пропонуємо до обговорення:
Найдорожчі квартири в новобудовах продають в Печерському районі.

Дивися повний текст Скільки коштує квадратний метр житла в новобудовах Києва (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 01:31

«Оболонь» – 18 250 грн за кв. м;
Бред какой то. И выставочный центр 32000 :shock:
Proofy
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