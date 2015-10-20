Переезд в Киев из провинции. Советы по приобретению недвижи

Всем спасибо за ответы.Сын поступил в КПИ на бюджет.Пока что устроим в общежитие и будем спокойно искать ему квартиру.
Напишу всё,что получится.Возможно, кому-то со временем тоже будет актуально.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 сер, 2020 15:58
Всем спасибо за ответы.Сын поступил в КПИ на бюджет.Пока что устроим в общежитие и будем спокойно искать ему квартиру.
Напишу всё,что получится.Возможно, кому-то со временем тоже будет актуально.
Додано: Суб 29 сер, 2020 16:37
правильно делает. но покупать не надо, да и за 25 ничего приличного не найдете в киеве. пусть в общаге поживет, а там видно будет
главное оружие рашистов - ложь
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