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Українці незадоволені новими монетами: що з ними не так...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 сер, 2020 14:00
Хрен знает что, а не монеты! Особенно одна и две гривны
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vladmovcan9
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Додано: Вів 27 жов, 2020 09:51
Монеты 1 и 2 гривны трудно различить даже человеку с хорошим зрением!
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d13801410
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