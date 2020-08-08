Станом на 13 серпня громадянам України дозволений в'їзд з обмеженнями і без у 42 країни.
Дивися повний текст Скільки країн уже відкрили кордони для українців.
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Додано: Чет 13 сер, 2020 20:55
Скільки країн уже відкрили кордони для українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки країн уже відкрили кордони для українців.
Додано: Чет 13 сер, 2020 20:55
а насколько законно использовать в названиях страниц государственных интернет-ресурсов название американских торговых марок (tripadvisor.mfa.gov.ua)?...
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