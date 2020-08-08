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Скільки країн уже відкрили
кордони для українців

Скільки країн уже відкрили кордони для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 20:55

Скільки країн уже відкрили кордони для українців

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 13 серпня громадянам України дозволений в'їзд з обмеженнями і без у 42 країни.

Дивися повний текст Скільки країн уже відкрили кордони для українців.
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 20:55

а насколько законно использовать в названиях страниц государственных интернет-ресурсов название американских торговых марок (tripadvisor.mfa.gov.ua)?...
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