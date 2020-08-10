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Шевченко назвав наслідки
підняття мінімальної зарплати...

Шевченко назвав наслідки підняття мінімальної зарплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 23:44

Шевченко назвав наслідки підняття мінімальної зарплати...

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення мінімальної зарплати з 4,7 тис. грн до 6,5 тис. грн «підтримає економіку на етапі відновлення».

Дивися повний текст Шевченко назвав наслідки підняття мінімальної зарплати до 6500 грн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 23:45

А як щодо формули "Макроекономічної рівноваги"? Відповідь буде? Чи будуть просто "отмазки"?
oleg_kovtun100
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