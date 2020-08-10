Підвищення мінімальної зарплати з 4,7 тис. грн до 6,5 тис. грн «підтримає економіку на етапі відновлення».
Дивися повний текст Шевченко назвав наслідки підняття мінімальної зарплати до 6500 грн.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 23:44
Шевченко назвав наслідки підняття мінімальної зарплати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шевченко назвав наслідки підняття мінімальної зарплати до 6500 грн.
Додано: Пон 17 сер, 2020 23:45
А як щодо формули "Макроекономічної рівноваги"? Відповідь буде? Чи будуть просто "отмазки"?
Додано: Вів 18 сер, 2020 21:58
Верное замечание. Только от того что налоги и зарплаты чиновникам с помощью минималки поднять, накопления у людей не увеличатся, а наоборот ещё больше уменьшатся.
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