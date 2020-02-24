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У продавців світових брендів провели обшуки: вилучили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 сер, 2020 13:05
Пропонуємо до обговорення:
Столична податкова міліція викрила продавців відомих світових брендів, які не сплачували податки. Орієнтовна вартість вилученого товару сягнула 17,8 млн гривень.
Дивися повний текст У продавців світових брендів провели обшуки: вилучили одягу і аксесуарів на 17,8 млн грн
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R2
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Додано: Сер 19 сер, 2020 15:13
..судя по всему, очередной тупой наезд фискалов: всем канеш известны схемы "опимизации" налогов через "подконтрольных" фоп-ов... но!!.. вы или "упрощенку" до конца ликвидируйте, либо.. идите лесом - дело не дойдет даже до суда, т.к. велика вероятность, что на данный товар найдутся накладные от поставщиков-фоп-ов, платежки на расчеты с ними и др.подтверждающие документы..плюс ментам "прилетит" иск на возмещение причиненного ущерба!!.. (или инициаторы погрома//ментовское начальство// в доле с торгашами на сумму возмещения убытков??)
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maestro71
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