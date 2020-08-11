|
|
Спад в головній експортній галузі України трохи сповільнився
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 сер, 2020 10:54
Пропонуємо до обговорення:
Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-липні 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року впало на 11,2%. Після різкого спаду спостерігається деяке відновлення.
Дивися повний текст Спад в головній експортній галузі України трохи сповільнився
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89885
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 20 сер, 2020 10:54
И с каких это пор сельское хозяйство главная отрасль Украины?
-
volanchik78
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 13.03.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему