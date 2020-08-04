|
|
|
Буча или Вышгород, куда лучше переехать?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 сер, 2020 16:16
Всем привет) Хочу переехать жить в пригород, расскажите подробнее о этих городах, о преимуществах и недостатках жизни в них...
Буду признателен за дельные советы.
-
Помещик
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 20.08.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 сер, 2020 17:42
Помещик написав:
Всем привет) Хочу переехать жить в пригород, расскажите подробнее о этих городах, о преимуществах и недостатках жизни в них...
Буду признателен за дельные советы.
Вышгород. Удобней добираться до Киева.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2496
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 441 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|471
|202270
|
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
|
|0
|1899
|
П'ят 13 тра, 2016 10:36
Пчёлка
|
|123
|225781
|
Сер 04 бер, 2015 22:19
fara
|