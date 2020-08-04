Всем привет) Хочу переехать жить в пригород, расскажите подробнее о этих городах, о преимуществах и недостатках жизни в них...
Буду признателен за дельные советы.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 16:16
Буча или Вышгород, куда лучше переехать?
Всем привет) Хочу переехать жить в пригород, расскажите подробнее о этих городах, о преимуществах и недостатках жизни в них...
Буду признателен за дельные советы.
Додано: Чет 20 сер, 2020 17:42
Додано: Чет 20 сер, 2020 21:36
И рыба свежая,как в Украинке) у Бучи из плюсов-лагерь рядом.Как говорят не зарекайся
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 20 сер, 2020 21:43
Re: Буча или Вышгород, куда лучше переехать?
квартиру в Броварах.
У самісінькому центрі (кількасот метрів до держустанов і купи банків) – і, водночас, на краю неозорого приватного сектору... ). Автомоблів у центрі мало – навіть лежачих поліцейських більше є... Пречудовий краєвид з лоджії!
Всього 52.5т за отакий краєвид і ще й, на додачу, 81.1м2 на 6 поверсі цегляної 9-поверхівки. Майже задарма..!
Бровари – то ж наступний Київ! Місце, куди передусім їхатимуть дистанційні працівники, щойно збагнуть, що більше нічого лишатись у Києві, але ще не готові будуть, голосно лементуючи, тікати світ за очі...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Додано: Чет 20 сер, 2020 22:34
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 20 сер, 2020 23:46
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