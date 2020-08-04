Всем привет) Хочу переехать жить в пригород, расскажите подробнее о этих городах, о преимуществах и недостатках жизни в них...
Буду признателен за дельные советы.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 16:16
Буча или Вышгород, куда лучше переехать?
Всем привет) Хочу переехать жить в пригород, расскажите подробнее о этих городах, о преимуществах и недостатках жизни в них...
Буду признателен за дельные советы.
Додано: Чет 20 сер, 2020 17:42
Додано: Чет 20 сер, 2020 21:43
Re: Буча или Вышгород, куда лучше переехать?
квартиру в Броварах.
У самісінькому центрі (кількасот метрів до держустанов і купи банків) – і, водночас, на краю неозорого приватного сектору... ). Автомоблів у центрі мало – навіть лежачих поліцейських більше є... Пречудовий краєвид з лоджії!
Всього 52.5т за отакий краєвид і ще й, на додачу, 81.1м2 на 6 поверсі цегляної 9-поверхівки. Майже задарма..!
Бровари – то ж наступний Київ! Місце, куди передусім їхатимуть дистанційні працівники, щойно збагнуть, що більше нічого лишатись у Києві, але ще не готові будуть, голосно лементуючи, тікати світ за очі...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Додано: Чет 20 сер, 2020 23:46
+100500
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:09
Re: Буча или Вышгород, куда лучше переехать?
Всем огромное спасибо за оперативность, проехался сегодня утром по Варшавской трассе в Киев, как оказалось это еще то приключение=)
Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:22
есть ещё два путя ирпешей кроме варшавки + рейковой собакой.ПишиТЕ. В тех краях реально близко ток Коцюба и белки
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:35
То еще не приключение, приключение начинается сейчас в обратную сторону и до вечера.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Пон 24 сер, 2020 05:27
С Вышгородом ситуация не однозначна: Виктор Федорович с Яценюком к себе строили дорогу, придерживаясь всех ТУ, качественно, но время делает свое, это первое.
А второе- еще несколько ЖК типа Ярославичей 1 и 2х (третьи, по слухам, стартуют на днях, вместо дополнительного выезда/заезда в город с трассы) и из Вышгорода выехать будет по будням так же, как сейчас перед и после праздников.
Скоро(R)
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