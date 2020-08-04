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Буча или Вышгород, куда лучше переехать?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 вер, 2020 23:46
Вышгород хороший вариант, но как быть с двумя 330кВ ЛЭП? Город зажат с двух сторон ЛЭП.
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