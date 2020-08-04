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Буча или Вышгород,
куда лучше переехать?

Буча или Вышгород, куда лучше переехать?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 23:46

Re: Буча или Вышгород, куда лучше переехать?

Вышгород хороший вариант, но как быть с двумя 330кВ ЛЭП? Город зажат с двух сторон ЛЭП.
intertv55555
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:45

Re: Буча или Вышгород, куда лучше переехать?

А как быть с вышками сотовой связи, которые на каждом углу и облучают почище ЛЭП? Только девсвенное Зауралье или Арктика, только хардкор
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:52

Re: Буча или Вышгород, куда лучше переехать?

лучше в ирпень. Новую набережную в Ирпене видели?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:10

  antonivs3 написав:А как быть с вышками сотовой связи, которые на каждом углу и облучают почище ЛЭП? Только девсвенное Зауралье или Арктика, только хардкор

Це поки 4жді то так, а коли буде 5джі, то буде ще гірше.

Вишка - тобто антена буде кожні 150-200 метрів.

5джі антену в кожну парадну!!!!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:10

  antonivs3 написав:А как быть с вышками сотовой связи, которые на каждом углу и облучают почище ЛЭП? Только девсвенное Зауралье или Арктика, только хардкор

Зображення
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:14

  Помещик написав:Всем привет) Хочу переехать жить в пригород, расскажите подробнее о этих городах, о преимуществах и недостатках жизни в них...
Буду признателен за дельные советы.


Почитайте мою гілку про закордон, де ви сьогодні писали і подумайте ось на чим при виборі міста:
- хто ви по духу - українець чи росіянин?
- потім подивіться мапу УНР і ЗУНР - 1918-1920 роки і подівіться, де проходив кордон.

А потім вже вирішуйте, може вам треба в Харків чи навпаки у Лемберг.

зі. У Кийова і околиць є дуже велики ризики поділу навпіл...

ззі. Сподіваюсь не образив...
change_pm
 
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