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Додано: Вів 01 вер, 2020 23:46
Re: Буча или Вышгород, куда лучше переехать?
Вышгород хороший вариант, но как быть с двумя 330кВ ЛЭП? Город зажат с двух сторон ЛЭП.
Додано: Чет 03 вер, 2020 19:45
Re: Буча или Вышгород, куда лучше переехать?
А как быть с вышками сотовой связи, которые на каждом углу и облучают почище ЛЭП? Только девсвенное Зауралье или Арктика, только хардкор
Скоро(R)
Додано: Чет 03 вер, 2020 19:52
Re: Буча или Вышгород, куда лучше переехать?
лучше в ирпень. Новую набережную в Ирпене видели?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 03 вер, 2020 20:10
Додано: Чет 03 вер, 2020 20:10
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 03 вер, 2020 20:14
Почитайте мою гілку про закордон, де ви сьогодні писали і подумайте ось на чим при виборі міста:
- хто ви по духу - українець чи росіянин?
- потім подивіться мапу УНР і ЗУНР - 1918-1920 роки і подівіться, де проходив кордон.
А потім вже вирішуйте, може вам треба в Харків чи навпаки у Лемберг.
зі. У Кийова і околиць є дуже велики ризики поділу навпіл...
ззі. Сподіваюсь не образив...
Додано: Чет 03 вер, 2020 21:22
antonivs3
Это разные вещи, антена сотовой связи имеет узкую направленность излучения и при грамотной установке облучение будет в пределах нормы. Ну бывает и не повезет с криворукими установщиками и тогда беда-беда. ЛЭП-же излучает по всем направлениям и тут не спрячешься. Две ЛЭП 330кВ с двух сторон Вышгорода перекрывают город полностью, то есть все жители хавают электромагнитное излучение.
"Шведские ученые установили, что у людей, проживающих на расстоянии до 800 м от ЛЭП напряжением 200 кВ, статистически чаще встречаются лейкозы, опухоли мозга, онкология молочной железы. У мужчин снижается репродуктивная функция, снижается процент рождения мальчиков. Исследователи установили, что виной всем перечисленным проблемам – повышенный уровень магнитной составляющей электромагнитного поля, и оценили опасный порог плотности магнитного потока в 0,1 микротеслы (мкТл)"
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