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Буча или Вышгород,
куда лучше переехать?

Буча или Вышгород, куда лучше переехать?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:46

Re: Буча или Вышгород, куда лучше переехать?

Вышгород хороший вариант, но как быть с двумя 330кВ ЛЭП? Город зажат с двух сторон ЛЭП.
intertv55555
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:45

Re: Буча или Вышгород, куда лучше переехать?

А как быть с вышками сотовой связи, которые на каждом углу и облучают почище ЛЭП? Только девсвенное Зауралье или Арктика, только хардкор
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:52

Re: Буча или Вышгород, куда лучше переехать?

лучше в ирпень. Новую набережную в Ирпене видели?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:10

  antonivs3 написав:А как быть с вышками сотовой связи, которые на каждом углу и облучают почище ЛЭП? Только девсвенное Зауралье или Арктика, только хардкор

Це поки 4жді то так, а коли буде 5джі, то буде ще гірше.

Вишка - тобто антена буде кожні 150-200 метрів.

5джі антену в кожну парадну!!!!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:10

  antonivs3 написав:А как быть с вышками сотовой связи, которые на каждом углу и облучают почище ЛЭП? Только девсвенное Зауралье или Арктика, только хардкор

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:14

  Помещик написав:Всем привет) Хочу переехать жить в пригород, расскажите подробнее о этих городах, о преимуществах и недостатках жизни в них...
Буду признателен за дельные советы.


Почитайте мою гілку про закордон, де ви сьогодні писали і подумайте ось на чим при виборі міста:
- хто ви по духу - українець чи росіянин?
- потім подивіться мапу УНР і ЗУНР - 1918-1920 роки і подівіться, де проходив кордон.

А потім вже вирішуйте, може вам треба в Харків чи навпаки у Лемберг.

зі. У Кийова і околиць є дуже велики ризики поділу навпіл...

ззі. Сподіваюсь не образив...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:22

antonivs3
Это разные вещи, антена сотовой связи имеет узкую направленность излучения и при грамотной установке облучение будет в пределах нормы. Ну бывает и не повезет с криворукими установщиками и тогда беда-беда. ЛЭП-же излучает по всем направлениям и тут не спрячешься. Две ЛЭП 330кВ с двух сторон Вышгорода перекрывают город полностью, то есть все жители хавают электромагнитное излучение.
"Шведские ученые установили, что у людей, проживающих на расстоянии до 800 м от ЛЭП напряжением 200 кВ, статистически чаще встречаются лейкозы, опухоли мозга, онкология молочной железы. У мужчин снижается репродуктивная функция, снижается процент рождения мальчиков. Исследователи установили, что виной всем перечисленным проблемам – повышенный уровень магнитной составляющей электромагнитного поля, и оценили опасный порог плотности магнитного потока в 0,1 микротеслы (мкТл)"
intertv55555
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 23:56

Re: Буча или Вышгород, куда лучше переехать?

Такие исследования на заборах пишут. Нужны конкретные цифры и данные, а не эта вода. Тем-более сейчас, когда мы все окутаны проводами, кабелями, 3-4-5g, wifi и тд.
jokk
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 21:21

  jokk написав:Такие исследования на заборах пишут. Нужны конкретные цифры и данные, а не эта вода. Тем-более сейчас, когда мы все окутаны проводами, кабелями, 3-4-5g, wifi и тд.

Согласен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 22:15

  vitaliian написав:лучше в ирпень. Новую набережную в Ирпене видели?

Это арык какой-то
fox767676
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  #<12
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