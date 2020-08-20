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В Україні за 10 років ціни у
гривні на житло зросли вдвічі

В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдвічі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:41

В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдвічі

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на квадратний метр нерухомості за 10 років зросли з 9,8 тис. грн до 20 тис. грн.

Дивися повний текст В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдвічі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:41

Цены в гривне выросли в 2 раза, а доляр в 3,5. Мои поздравления бетонным лохам, ой, простите, инвесторам :)
summacut
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