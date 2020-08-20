Ціни на квадратний метр нерухомості за 10 років зросли з 9,8 тис. грн до 20 тис. грн.
Дивися повний текст В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдвічі.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 20:41
В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдвічі
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Дивися повний текст В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдвічі.
Додано: Вів 25 сер, 2020 20:41
Цены в гривне выросли в 2 раза, а доляр в 3,5. Мои поздравления бетонным лохам, ой, простите, инвесторам :)
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