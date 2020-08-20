Ціни на квадратний метр нерухомості за 10 років зросли з 9,8 тис. грн до 20 тис. грн.
Дивися повний текст В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдвічі.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 20:41
В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдвічі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдвічі.
Додано: Вів 25 сер, 2020 20:41
Цены в гривне выросли в 2 раза, а доляр в 3,5. Мои поздравления бетонным лохам, ой, простите, инвесторам :)
Додано: Сер 26 сер, 2020 00:02
Ещё ни один человек в Украине, инвестирующий в недвижимость у надёжного застройщика с 2009 года ни разу не проиграл и не прогадал. Просто люди не умеют считать. Знаю лично несколько людей и их примеры вложений и отбиваний вложенного с лихвой.
Додано: Сер 26 сер, 2020 09:02
Бред. Берем КГС. Там уже давно цена от котлована фактически равна цене после сдачи. В чем смысл таких инвестиций ? И да, я проиграл. У меня получилось так, что цена в $ от котлавана получилась выше чем можно было купить после сдачи. Вижу смысл инвестировать если гривна существенно просядет, а цены на надвегу еще скорректируют.
Додано: Сер 26 сер, 2020 09:05
Re: В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдві
А что там с ценой в долларах?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 26 сер, 2020 09:13
Re: В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдві
Если депозиты в гривне пусть даже под 15% то за 10 лет - в 4 раза
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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