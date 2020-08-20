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В Україні за 10 років ціни у
гривні на житло зросли вдвічі

В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдвічі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:41

В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдвічі

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на квадратний метр нерухомості за 10 років зросли з 9,8 тис. грн до 20 тис. грн.

Дивися повний текст В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдвічі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:41

Цены в гривне выросли в 2 раза, а доляр в 3,5. Мои поздравления бетонным лохам, ой, простите, инвесторам :)
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 00:02

Ещё ни один человек в Украине, инвестирующий в недвижимость у надёжного застройщика с 2009 года ни разу не проиграл и не прогадал. Просто люди не умеют считать. Знаю лично несколько людей и их примеры вложений и отбиваний вложенного с лихвой.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 09:02

  SMOKE написав:Ещё ни один человек в Украине, инвестирующий в недвижимость у надёжного застройщика с 2009 года ни разу не проиграл и не прогадал. Просто люди не умеют считать. Знаю лично несколько людей и их примеры вложений и отбиваний вложенного с лихвой.

Бред. Берем КГС. Там уже давно цена от котлована фактически равна цене после сдачи. В чем смысл таких инвестиций ? И да, я проиграл. У меня получилось так, что цена в $ от котлавана получилась выше чем можно было купить после сдачи. Вижу смысл инвестировать если гривна существенно просядет, а цены на надвегу еще скорректируют.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 09:05

Re: В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдві

  SMOKE написав:Ещё ни один человек в Украине, инвестирующий в недвижимость у надёжного застройщика с 2009 года ни разу не проиграл и не прогадал.

А что там с ценой в долларах?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 09:13

Re: В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдві

Если депозиты в гривне пусть даже под 15% то за 10 лет - в 4 раза
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 09:43

  Investor_K написав:Если депозиты в гривне пусть даже под 15% то за 10 лет - в 4 раза

При этом сама гривна подешевела примерно в 3.5, так что на выходе лишь около 1.3.

Депозит в валюте под 2% дал бы на выходе практически столько же. А ведь бывали и более жирные проценты, правда это уже сродни игре в рулетку.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 10:02

Депозит в гривне при усредненной условной ставке 17% за 10 лет увеличил бы изначальную сумму в 4,8 раза (с учетом капиталлизации, без налога). Но многие банки были нестабильны - нервы депозитчикам трепали. А недвига кроме роста гривневой цены может еще приносить арендный доход.
di2gard
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 10:05

Re: В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдві

  di2gard написав:А недвига кроме роста гривневой цены может еще приносить арендный доход.

А он за 10 лет перекрыл хотя бы первоначальные вложения? Рост гривневой цены отражает не только рост цены недвижимости, но и удешевление гривны. Потому лучше посчитать в любимых народом баксах.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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