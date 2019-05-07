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Finance.ua: Зачем нужны
виртуальные банковские карты

Finance.ua: Зачем нужны виртуальные банковские карты
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:50

Finance.ua: Зачем нужны виртуальные банковские карты

Пропонуємо до обговорення:
Пластик, которого нет
Наряду с традиционным пластиком украинские банки предлагают клиентам и виртуальные карты. Это тоже карты, на них можно хранить деньги или тратить их, только существуют они в электронном виде. Мы расскажем, зачем нужны виртуальные карты, в чем их плюсы и где их можно оформить.

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 09:28

ага, за Пиреус спасибо, хоть какой-то с него толк

а ОТП, конечно, жлобы )) со всего деньгу возьмут
cohan
 
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