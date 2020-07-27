Державне авіабудівне підприємство Антонов випустило планер першого серійного транспортного літака Ан-178 без російських деталей.
Дивися повний текст \"Антонов\" почав виробництво літаків без російських деталей.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 19:41
"Антонов" почав виробництво літаків без російських деталей
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Антонов\" почав виробництво літаків без російських деталей.
Додано: Вів 01 вер, 2020 19:41
производство САМОЛЕТОВ звучит несколько гордо.. особенно если учесть, что за последние 4 года самолет всего ОДИН.
Еще прототип был.. но то экспериментальный...
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