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Пуща-Водица - перспективный
эковариант для покупки квартиры?

Пуща-Водица - перспективный эковариант для покупки квартиры?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 00:01

Пуща-Водица - перспективный эковариант для покупки квартиры?

Хотелось-бы обсудить +/- покупки жилья в новостройке в Пуще-Водице.
intertv55555
 
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