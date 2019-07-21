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Пуща-Водица - перспективный
эковариант для покупки квартиры?

Пуща-Водица - перспективный эковариант для покупки квартиры?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 00:01

Пуща-Водица - перспективный эковариант для покупки квартиры?

Хотелось-бы обсудить +/- покупки жилья в новостройке в Пуще-Водице.
intertv55555
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:08

intertv55555

По-моему интересное направление. Такой себе эковариант (от слова экологичный) жилья в Киеве. Лес, парк, пляж, родниковая вода - все в пешей доступности, чистый воздух. На голубое озеро в Горенке 5км на велике за 15-20 минут.До метро Нивки 15 минут. Лавина молл в 6 км. Ходит трамвай, по генплану запуск троллейбусной линии. Инфраструктура в наличии как для пипла так и для требовательных. Строят домами в 4-5 этажей. КГС достраивает ЖК, Pusha House начали строить, еще пару ЖК на подходе. Есть риски, местные активисты сопротивляются застройке района. Цены от ПА700, думаю, когда народ прохавает тему, за 2-3 года вырастут вдвое. Нет мыслей ни у кого?
intertv55555
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:19

Re: Пуща-Водица - перспективный эковариант для покупки кварт

в пуще все застройки незаконные,есть судебные решения о запрете.
другое дело что они не выполняются как все в украине
у кгс это не жилой дом а типа санаторий и без парковки вообще.нежилой фонд.
много рисков для инвестирования.
pavel12095
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