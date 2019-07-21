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Додано: Сер 02 вер, 2020 00:01
Пуща-Водица - перспективный эковариант для покупки квартиры?
Хотелось-бы обсудить +/- покупки жилья в новостройке в Пуще-Водице.
Додано: Сер 02 вер, 2020 14:08
intertv55555
По-моему интересное направление. Такой себе эковариант (от слова экологичный) жилья в Киеве. Лес, парк, пляж, родниковая вода - все в пешей доступности, чистый воздух. На голубое озеро в Горенке 5км на велике за 15-20 минут.До метро Нивки 15 минут. Лавина молл в 6 км. Ходит трамвай, по генплану запуск троллейбусной линии. Инфраструктура в наличии как для пипла так и для требовательных. Строят домами в 4-5 этажей. КГС достраивает ЖК, Pusha House начали строить, еще пару ЖК на подходе. Есть риски, местные активисты сопротивляются застройке района. Цены от ПА700, думаю, когда народ прохавает тему, за 2-3 года вырастут вдвое. Нет мыслей ни у кого?
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:19
Re: Пуща-Водица - перспективный эковариант для покупки кварт
в пуще все застройки незаконные,есть судебные решения о запрете.
другое дело что они не выполняются как все в украине
у кгс это не жилой дом а типа санаторий и без парковки вообще.нежилой фонд.
много рисков для инвестирования.
Додано: Сер 02 вер, 2020 17:04
Почему незаконные? У вас есть ссылки на решения судов, аппелции, решения ВС? У этого ЖК Киевгорстроя запрета на строительство нет, ВС отменил решение нижестоящего суда, все юридически чисто. Реальные риски я пока вижу в сопротивлении местных активистов.
КГС строит апартмент-комплекс, а не санаторий. Апартаменты - это действительно нежилой фонд, там нельза прописаться, комуналка выше, но в остальном это обычные квартиры. Парковка предусмотрена и есть на генплане ЖК. Тот-же Интергалбуд строит апартаменты (нежилой фонд)City Hub в Соломенском районе, 1к стартует от $74к - разбирают.
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