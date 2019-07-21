Пуща-Водица - перспективный эковариант для покупки квартиры?

Додано: Чет 03 вер, 2020 13:28

pavel12095



Согласен, как я и говорил, есть риски со стороны активистов. По жк кгс, что активисты себе думают? Там 160 семей уже купили себе квартиры, если стройка остановится, то будет в разы больший митинг под киеврадой. Спасем Пущу-Водицу! Бедные жители, только всюду застроено частными домами от $500 тыс и доходит до нескольких миллионов, такой-себе Козин в Киеве. Не смешите, у них свой шкурный интерес, живут на курорте и Киев в 10 минутах. А почему такие прелести только для них? Давайте будем честными до конца, если это курорт, то начните с себя - снос всех частных домов, снос 9-ти этажных домов в районе 1й линии, строительство на их месте пансионатов и гостинниц для оздоровления жителей Украины. У жителей остальных районов Киева кто-то спрашивал хотели-ли киевляне застройки, наплыва людей и машин? Киев был уютный зеленый город на 2.3 миллиона человек, город в парке, с чистым воздухом и экологией. Сейчас здесь 5-6, загазованность от авто, многие едут на своих тарантайках из пригорода - там дышат чистым воздухом, а в Киев едут травить своим выхлопом. Дело не в кгс уже, за этим зданием стоят судьбы 160 семей, многие покупали жилье потому, что дети болеют от загазованного воздуха. Что активисты скажут на это?