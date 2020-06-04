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ASUS анонсувала оновлені
ноутбуки ZenBook S і ZenBook...

ASUS анонсувала оновлені ноутбуки ZenBook S і ZenBook...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:27

ASUS анонсувала оновлені ноутбуки ZenBook S і ZenBook...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія ASUS оновила свій компактний ноутбук ZenBook S.

Дивися повний текст ASUS анонсувала оновлені ноутбуки ZenBook S і ZenBook Flip 13.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:28

Очікував побачити AMD Ryzen, а з Intel Core нецікаво.
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