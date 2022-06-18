RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
NovaPay анонсувала випуск
кредитних карток та облігацій...

NovaPay анонсувала випуск кредитних карток та облігацій...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 08:13

NovaPay анонсувала випуск кредитних карток та облігацій...

Пропонуємо до обговорення:
NovaPay має намір випустити кредитні картки з додатковими послугами та знижками для клієнтів "Нової пошти", а також облігації.

Дивися повний текст
NovaPay анонсувала випуск кредитних карток та облігацій для клієнтів \"Нової пошти\"
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98830
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 08:13

ваш прогноз по дохідності ?
yama
 
Повідомлень: 4335
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8644 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Nissan відмовився відновлювати випуск автомобілів на...
R2 » Вів 13 вер, 2022 08:23
1 164
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 вер, 2022 08:23
blackwi
Продаж військових облігацій не покриває навіть витрат на...
R2 » Вів 05 лип, 2022 11:07
5 1399
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лип, 2022 11:10
mvi
«Король облігацій» Джеффрі Гундлах припустив Bitcoin...
R2 » Суб 18 чер, 2022 14:10
2 279
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 чер, 2022 15:28
75stasstas75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (601)
17.03.2023 07:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.