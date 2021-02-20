RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ноутбуки з гарною автономністю:
топ-7 моделей на...

Ноутбуки з гарною автономністю: топ-7 моделей на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 11:43

Ноутбуки з гарною автономністю: топ-7 моделей на...

Пропонуємо до обговорення:
Не завжди велику автономність мають тільки дорогі моделі.

Дивися повний текст
Ноутбуки з гарною автономністю: топ-7 моделей на будь-який гаманець
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98696
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 11:56

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Не завжди велику автономність мають тільки дорогі моделі.

Дивися повний текст
Ноутбуки з гарною автономністю: топ-7 моделей на будь-який гаманець

Lenovo IdeaPad 100s-11iby оснащается несъемным двухячеячным Li-ion аккумулятором мощностью 31,92 Вт*ч и емкостью 8400 мА*ч. Как говорит производитель, с таким аккумулятором ноутбук способен проработать до 8 часов. Мы же провели свои замеры с помощью хорошо знакомого приложения Battery Eater 2.70. В классическом режиме при яркости экрана в 100 кд/м² он продержался 283 минуты. В режиме чтения время работы составило 713 минут (больше 11 часов).

https://itc.ua/articles/obzor-kompaktno ... apad-100s/
главная его фишка питание 5в то есть можно записать любым павербанком мощностью от 3А
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16576
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2094 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 22:14

2 ГБ РАМ

:oops: :oops: :oops: :oops:
greenozon
 
Повідомлень: 14630
З нами з: 01.06.14
Подякував: 295 раз.
Подякували: 1376 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 22:37

  greenozon написав:2 ГБ РАМ

:oops: :oops: :oops: :oops:

Так вінда 10 десь стільки забирає... А ще скоріше відео інтегроване - туди теж буде йти 256 мб мінімум...
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7251
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1097 раз.
Подякували: 1533 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ноутбуки з Windows 11 будуть працювати від акумулятора довше
R2 » Пон 05 лип, 2021 06:59
1 462
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лип, 2021 06:59
dedulik
LG розпочала поставки телевізорів моделей 2021 року
R2 » Суб 20 лют, 2021 09:10
1 305
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лют, 2021 09:10
vova549203
ТОП-5 найпопулярніших моделей серед нових автомобілів у...
R2 » Сер 13 січ, 2021 15:27
2 559
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2021 18:36
Dear_Sir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2226)
29.01.2023 23:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.