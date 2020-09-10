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Свинобунт. Боремся
против нарушений ДКБО

Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 08:15

https://ain.ua/2020/09/09/zarabotala-pl ... finskarga/
А сюди можна?
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 09:01

  Квесторе_поверніться написав:https://ain.ua/2020/09/09/zarabotala-platforma-finskarga/
А сюди можна?

Скаржитися за допомогою сервісу, який вміє лише передати скаргу до служби підтримки на дії банок, що до нього не підключені?
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 09:09

  Квесторе_поверніться написав:https://ain.ua/2020/09/09/zarabotala-platforma-finskarga/
А сюди можна?

Выглядит как жалоба в Спортлото.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 09:52

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:https://ain.ua/2020/09/09/zarabotala-platforma-finskarga/
А сюди можна?

Выглядит как жалоба в Спортлото.

Заслали нам козачка гасити свинобунт?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:30

  klug написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:https://ain.ua/2020/09/09/zarabotala-platforma-finskarga/
А сюди можна?

Выглядит как жалоба в Спортлото.

Заслали нам козачка гасити свинобунт?

Эта финскарга сегодня во всех новостях.

Видно заказчик проплатил упоминание, вот все сайты про неё и пишут.

Но сама финскарга это просто что-то типа отдельно стоящей типа волонтерской организации которая сначала перешлёт жалобу в банк, затем если банк не решит проблемы - в НБУ. Ну и чем этот отличается от того что предлагал сделать топикстартер, только самим свинорылам? Разве что тем что за доллары USAID жалобу будет пересылать кто-то другой.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:06

Пульнул письма счастья в моню и тудушку.
Думаю, ответы если и будут - то не скоро.
Когда лучше писать в НБУ ?

ЗЫ. Нужны козы для НБУ )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:03

  mustbe написав:Пульнул письма счастья в моню и тудушку.
Думаю, ответы если и будут - то не скоро.
Когда лучше писать в НБУ ?
ЗЫ. Нужны козы для НБУ )

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/cp-more
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:05

  mustbe написав:
  klug написав:Прошу повернути Вашу діяльність у правове поле і провести зміну тарифів у відповідності до Законодавства України

Спасибо за коз.

Может - стоит добавить нечто следующее:
Прошу считать это письмо официальным обращением и предоставить мне официальный ответ банка на мою электронную почту в сроки, установленные Законом Украины "Про обращения граждан"
?

И пулять коз лучше отдельными постами, чтоб не путались

Воно і є письмовим зверненням (офіційним), якщо дотримано вимоги до звернення, ви ж не на паркані пишете: "блаблабанк - пасе кіз і розводить котиків"
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:40

Re: Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО

  mustbe написав:Пульнул письма счастья в моню и тудушку.
Как отправляли: традиционно почтой или через поддержку электронно?

  mustbe написав:Думаю, ответы если и будут - то не скоро.
Когда лучше писать в НБУ ?
Стоит выждать 30 дней и затем обращаться в НБУ.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:45

  MASolomko написав:
  mustbe написав:Пульнул письма счастья в моню и тудушку.
Как отправляли: традиционно почтой или через поддержку электронно?

Просто отправил по электронной почте.
Это я умею делать сам, без всякой поддержки )
mustbe
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