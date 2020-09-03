Народні депутати пропонують ввести штрафи за "скручування" пробігу автомобіля.
Дивися повний текст За \"скручування\" пробігу авто пропонують карати великими штрафами.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 18:24
За "скручування" пробігу авто пропонують карати великими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За \"скручування\" пробігу авто пропонують карати великими штрафами.
Додано: Пон 07 вер, 2020 18:24
Щось не докінця зрозуміло, кого будуть штрафувати: того, хто скручує чи "щасливого власника" авто зі скрученим одометром?
Додано: Пон 07 вер, 2020 19:08
Ждем комментарии:
"сначала сделайте зарплаты/акцизы на авто, как в Германии, а потом карайте!"
"я уверен, что мое авто в состоянии как на 200 тыс., почему вы мне запрещаете крутить пробег?"
"вы с электросчетчиками вначале разберитесь!"
Додано: Пон 07 вер, 2020 20:41
От я не зрозумів, "“схема” зі заниження митної вартості вживаних ТЗ" хіба вона ще працює. Мені здається при імпорті авто митники не звертають на це увагу.
Додано: Пон 07 вер, 2020 21:47
Очередной бред.Авто-моя личная собственность, какой нравится пробег такой и накручу.
Додано: Пон 07 вер, 2020 22:31
Додано: Пон 07 вер, 2020 23:00
Re: За
Смешно. Показание которую невозможно проконтролировать на многих автомобилях. А там где можно - там скручивание и не игрет никакой роли.
Для начала надо вычистить рынок от гаражных СТО: чтобы все ремонты записывались в серверную книгу, а лучше в централизованную БД. Тогда вопрос скручиванимя решится сам собой и штрафы просто не будут нужны.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 08 вер, 2020 00:16
похоже от безделья наши депутаты ежедневно генерируют большое количество глупостей... ;)
Додано: Вів 08 вер, 2020 00:37
А у вас прям на все инициативы, которые копируют европейские законы, аллергия? Регистрация домашних животных, ТО автомобилей, теперь скрученный пробег. Может, вам проще в другую страну переехать?
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