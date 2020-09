Додано: Пон 07 вер, 2020 23:00

Смешно. Показание которую невозможно проконтролировать на многих автомобилях. А там где можно - там скручивание и не игрет никакой роли.

Для начала надо вычистить рынок от гаражных СТО: чтобы все ремонты записывались в серверную книгу, а лучше в централизованную БД. Тогда вопрос скручиванимя решится сам собой и штрафы просто не будут нужны.

