За "скручування" пробігу авто пропонують карати великими...
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Додано: Вів 08 вер, 2020 08:21
Gastarbaiter написав: Тракторист написав:
похоже от безделья наши депутаты ежедневно генерируют большое количество глупостей...
А у вас прям на все инициативы, которые копируют европейские законы, аллергия? Регистрация домашних животных, ТО автомобилей, теперь скрученный пробег. Может, вам проще в другую страну переехать?
Не все европейские законы стоит копировать. А то там докопируемся до закрытие магазинов и торговых центров на выходные.
Mind the gap.
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sena_2008atp написав:
Очередной бред.Авто-моя личная собственность, какой нравится пробег такой и накручу.
Пока авто стоит у вас в гараже - да. Как только вы становитесь участником дорожного движения будьте добры соблюдать законы - документы, страховка, ТО и т.д.
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