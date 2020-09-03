За "скручування" пробігу авто пропонують карати великими...
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Достаточно вносить пробег на момент каждой регистрации в базу МВД, с которой любой желающий может получить информацию об автомобиле уже сейчас. Люди сами будут проверять при покупке и скрученный пробег покупать не станут.