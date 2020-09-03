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За "скручування" пробігу авто
пропонують карати великими...

За "скручування" пробігу авто пропонують карати великими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 08:21

  Gastarbaiter написав:
  Тракторист написав:похоже от безделья наши депутаты ежедневно генерируют большое количество глупостей... ;)

А у вас прям на все инициативы, которые копируют европейские законы, аллергия? Регистрация домашних животных, ТО автомобилей, теперь скрученный пробег. Может, вам проще в другую страну переехать?

Не все европейские законы стоит копировать. А то там докопируемся до закрытие магазинов и торговых центров на выходные.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:37

  sena_2008atp написав:Очередной бред.Авто-моя личная собственность, какой нравится пробег такой и накручу.

Пока авто стоит у вас в гараже - да. Как только вы становитесь участником дорожного движения будьте добры соблюдать законы - документы, страховка, ТО и т.д.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:54

Re: За

Достаточно вносить пробег на момент каждой регистрации в базу МВД, с которой любой желающий может получить информацию об автомобиле уже сейчас. Люди сами будут проверять при покупке и скрученный пробег покупать не станут.
eduard_k
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