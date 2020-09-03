За "скручування" пробігу авто пропонують карати великими...
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Додано: Вів 08 вер, 2020 08:21
Gastarbaiter написав: Тракторист написав:
похоже от безделья наши депутаты ежедневно генерируют большое количество глупостей...
А у вас прям на все инициативы, которые копируют европейские законы, аллергия? Регистрация домашних животных, ТО автомобилей, теперь скрученный пробег. Может, вам проще в другую страну переехать?
Не все европейские законы стоит копировать. А то там докопируемся до закрытие магазинов и торговых центров на выходные.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 08 вер, 2020 10:37
sena_2008atp написав:
Очередной бред.Авто-моя личная собственность, какой нравится пробег такой и накручу.
Пока авто стоит у вас в гараже - да. Как только вы становитесь участником дорожного движения будьте добры соблюдать законы - документы, страховка, ТО и т.д.
Конрад Карлович
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Додано: Вів 08 вер, 2020 11:54
Достаточно вносить пробег на момент каждой регистрации в базу МВД, с которой любой желающий может получить информацию об автомобиле уже сейчас. Люди сами будут проверять при покупке и скрученный пробег покупать не станут.
eduard_k
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Додано: Вів 08 вер, 2020 12:49
eduard_k написав:
Достаточно вносить пробег на момент каждой регистрации в базу МВД
Зачем? Во-первых это явно не компетенция МВД. Во-вторых регистрации происходят редко и скрутить пробег перед переригестрацией - это как раз то чем страдают перекупы.
Пробег должен фиксировать в момент прохождения техосмотра или обслуживания автомобиля на СТО.
Mind the gap.
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Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 08 вер, 2020 17:44
Gastarbaiter написав: Тракторист написав:
похоже от безделья наши депутаты ежедневно генерируют большое количество глупостей...
А у вас прям на все инициативы, которые копируют европейские законы, аллергия? Регистрация домашних животных, ТО автомобилей, теперь скрученный пробег. Может, вам проще в другую страну переехать?
может лучше слугам народа заниматься более актуальными проблемами? как говорили классики прежде чем заниматься философией человек должен иметь еду, одежду и жилище...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Додано: Вів 08 вер, 2020 17:49
И правильно. В нормальных странах за скручивание цугундер.
Ratatui
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Додано: Вів 08 вер, 2020 17:56
Ratatui написав:
И правильно. В нормальных странах за скручивание цугундер.
а если конкретно где и какое наказание?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Додано: Вів 08 вер, 2020 18:01
В США предусмотрена система штрафов до 10 000 долларов в каждом отдельном случае. Также тюремное заключение до 3 лет за каждый факт мошенничества. Не отстают от США и другие страны:
Германия — до 1 года лишения свободы. Франция — до 2 лет лишения свободы. США — до 3 лет лишения свободы за каждый случай мошенничества.
Ratatui
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Додано: Вів 08 вер, 2020 18:11
Пустые слова непонятно о чём.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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