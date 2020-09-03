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За "скручування" пробігу авто пропонують карати великими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 вер, 2020 18:32
Тракторист написав:
может лучше слугам народа заниматься более актуальными проблемами?
Например? Какие вопросы вы считаете самыми важными? Каких законов нехватает лично вам?
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Gastarbaiter
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