Например? Какие вопросы вы считаете самыми важными? Каких законов нехватает лично вам?
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Додано: Вів 08 вер, 2020 18:32
Додано: Вів 08 вер, 2020 18:43
Re: За
Отмены акциза на ввозимые/импортируемые автомобили.
Закон о пробеге при полном отсутствии системы контроля пробега - это совершенно бесполезный закон.
Вон закон про заочный штраф для кривопаркованцев приняли. Прошло три года, паркованцы как были так и остались, их стало ещё больше.
И это при том что у полиции есть все возможности выписывать штрафы. В отличии от ситуации с пробегом который ни полиция, ни кто-то другой проконтролировать не в состоянии.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 08 вер, 2020 18:52, всього редагувалось 3 разів.
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