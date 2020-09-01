Україна піднялася на сім позицій з 138 на 131 місце у рейтингу "Економічна свобода у світі - 2020".
Дивися повний текст Україна зайняла останнє місце за рівнем економічної свободи в Європі.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 20:48
Україна зайняла останнє місце за рівнем економічної...
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Дивися повний текст Україна зайняла останнє місце за рівнем економічної свободи в Європі.
Додано: Чет 10 вер, 2020 20:49
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