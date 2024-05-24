|
|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2024 15:59
klug написав:
А сьгодні до мене вже постукав фін. мон
У фінансовий номер голосом постукав?
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 тра, 2024 13:05
Після оновлення застосунку не переказує на нові картки р2р , намагався на глобус плюс , тисячу від ізі не пустило , проте глобус зміг забрати.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16807
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 19 тра, 2024 07:19
опять какие-то глюки, пытаюсь снать с заначки - пишет про ошибку соединения
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 815
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 тра, 2024 20:19
Чи є у Ізі щось по типу сорібонуса? Якщо сьогодні через їх технічні проблеми не зміг повноцінно скористатися їх послугами.
-
JanIs
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 15.06.23
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 тра, 2024 20:31
JanIs написав:
Чи є у Ізі щось по типу сорібонуса? Якщо сьогодні через їх технічні проблеми не зміг повноцінно скористатися їх послугами.
Пишите в поддержку и спрашивайте у них. Сорри бонус у них есть однозначно. Но банк в этом смысле УЖАСНО ЖАДНЫЙ - в прошлом году - из-за их явного ляпа (правда уже не помню почему) задал им аналогичный вопрос - они долго тянули (типа ответственное подразделение рассматривает вопрос сорри-бонуса), но в итоге "гора родила мышь" - мне начислили аж целых 10 (десять!!!) грн. в виде сорри-бонуса ГРЯЗНЫМИ на кэшбек счет. В этом смысле покойный ныне сородич "Спорт-банк" был намного щедрее, но его уже все равно не вернуть ;(
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1126
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 310 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 19 тра, 2024 21:00
JanIs написав:
Якщо сьогодні через їх технічні проблеми не зміг повноцінно скористатися їх послугами.
Мене техпідтримка ввела в оману. Ніякого соррі-бонуса.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5986
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1091 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Нед 19 тра, 2024 21:12
JanIs написав:
Чи є у Ізі щось по типу сорібонуса? Якщо сьогодні через їх технічні проблеми не зміг повноцінно скористатися їх послугами.
Є, ізя виплачує собі 30% за рахунок надто шумних клієнтів
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8492
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 1187 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:56
С год назад стала клиенткой изи, заходила через дию по закордонному паспорту, срок годности до конца десятилетия. Пару дней назад пришёл пушик с предложением актуализировать данные. Предлагает дию и паспорт книжечку. В Дие по закордонному не даёт, пишет, что запрос содержит отсутствующие в Дие документы. Как я поняла, хотят фото паспорта книжечки.
Вопрос - кто-нибудь сталкивался с таким и насколько это законно отказать по закордонному и требовать бумажный паспорт. Ну и как такое можно обойти, если это вообще возможно? У мужа та же фигня
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1461
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:13
Кассандра написав:
С год назад стала клиенткой изи, заходила через дию по закордонному паспорту, срок годности до конца десятилетия. Пару дней назад пришёл пушик с предложением актуализировать данные. Предлагает дию и паспорт книжечку. В Дие по закордонному не даёт, пишет, что запрос содержит отсутствующие в Дие документы. Как я поняла, хотят фото паспорта книжечки.
Вопрос - кто-нибудь сталкивался с таким и насколько это законно отказать по закордонному и требовать бумажный паспорт. Ну и как такое можно обойти, если это вообще возможно? У мужа та же фигня
нещодавно в Кредит Дніпро ще треба було селфі робити окрім дія підпису
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16807
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:16
sens написав: Кассандра написав:
С год назад стала клиенткой изи, заходила через дию по закордонному паспорту, срок годности до конца десятилетия. Пару дней назад пришёл пушик с предложением актуализировать данные. Предлагает дию и паспорт книжечку. В Дие по закордонному не даёт, пишет, что запрос содержит отсутствующие в Дие документы. Как я поняла, хотят фото паспорта книжечки.
Вопрос - кто-нибудь сталкивался с таким и насколько это законно отказать по закордонному и требовать бумажный паспорт. Ну и как такое можно обойти, если это вообще возможно? У мужа та же фигня
нещодавно в Кредит Дніпро ще треба було селфі робити окрім дія підпису
У вас дійсно якась дислексія, чи як?))) Я дивуюсь, як ви придумуєте відповідь на питання, якого не існує, зате яка абсолютно не стосується безпосередньо поставленого запитання))) І форумчани це вже давно підмітили.
-
won
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|