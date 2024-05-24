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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:32
won написав: sens написав: Кассандра написав:
С год назад стала клиенткой изи, заходила через дию по закордонному паспорту, срок годности до конца десятилетия. Пару дней назад пришёл пушик с предложением актуализировать данные. Предлагает дию и паспорт книжечку. В Дие по закордонному не даёт, пишет, что запрос содержит отсутствующие в Дие документы. Как я поняла, хотят фото паспорта книжечки.
Вопрос - кто-нибудь сталкивался с таким и насколько это законно отказать по закордонному и требовать бумажный паспорт. Ну и как такое можно обойти, если это вообще возможно? У мужа та же фигня
нещодавно в Кредит Дніпро ще треба було селфі робити окрім дія підпису
У вас дійсно якась дислексія, чи як?))) Я дивуюсь, як ви придумуєте відповідь на питання, якого не існує, зате яка абсолютно не стосується безпосередньо поставленого запитання))) І форумчани це вже давно підмітили.
хотаб Анатолій Шевченко - разлогінься
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sens
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:45
sens написав: won написав:
sens написав:нещодавно в Кредит Дніпро ще треба було селфі робити окрім дія підпису
У вас дійсно якась дислексія, чи як?))) Я дивуюсь, як ви придумуєте відповідь на питання, якого не існує, зате яка абсолютно не стосується безпосередньо поставленого запитання))) І форумчани це вже давно підмітили.
хотаб Анатолій Шевченко - разлогінься
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Boundless
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:08
Кассандра написав:
С год назад стала клиенткой изи, заходила через дию по закордонному паспорту, срок годности до конца десятилетия. Пару дней назад пришёл пушик с предложением актуализировать данные. Предлагает дию и паспорт книжечку. В Дие по закордонному не даёт, пишет, что запрос содержит отсутствующие в Дие документы. Как я поняла, хотят фото паспорта книжечки.
Вопрос - кто-нибудь сталкивался с таким и насколько это законно отказать по закордонному и требовать бумажный паспорт. Ну и как такое можно обойти, если это вообще возможно? У мужа та же фигня
Ну как обойти... Забить пока на этот пушик и посмотреть, что дальше будет.
У вас было такое, что страна оплаты изиной картой и страна нахождения телефона с приложением отличаются?
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Кащей
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:44
Кассандра написав:
Вопрос - кто-нибудь сталкивался с таким и насколько это законно отказать по закордонному и требовать бумажный паспорт. Ну и как такое можно обойти, если это вообще возможно?
Я сталкивался.
Даже, если проходить актуализацию через паспорт-книжечку, то в izibank этот процесс печальный. Данные паспорта и адреса регистрации обновить нельзя вручную.
Если есть возможность посетить отделение ТАС, то лучше это сделать. Фактически, если пройдёте актуализацию данных в ТАС, то она обновиться и по izibank -- требование будет выполнено и в поддержке это можно уточнить.
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Howl
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:17
Howl я в тасе в апреле актуализировала данные и муж тоже. Поддержки продолжают твердить, что т.к. конторы разные, поэтому актуализировать мы надо по-отдельности (
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Кассандра
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:19
Кащей написав: Кассандра написав:
С год назад стала клиенткой изи, заходила через дию по закордонному паспорту, срок годности до конца десятилетия. Пару дней назад пришёл пушик с предложением актуализировать данные. Предлагает дию и паспорт книжечку. В Дие по закордонному не даёт, пишет, что запрос содержит отсутствующие в Дие
У вас было такое, что страна оплаты изиной картой и страна нахождения телефона с приложением отличаются?
а приложению надо давать разрешение на геолокацию?
я его никаким банковским аппкам не даю.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:34
Кассандра написав:
поэтому актуализировать мы надо по-отдельности (
Не получится. izibank и sportbank используют систему ТАСкомбанк. Другими словами, если по какому проекту данные актуализировать, то они заменятся по всей системе. Вот izibank не поддерживает обслуживание клиента по паспорту гражданина Украины для выезда за границу, а я и вы обслуживаемся по нему.
Идите снова в отделение ТАС, показуйте сообщение от izibank и снова пройдёте эту процедуру. Предварительно можно "записаться на визит в отделение" (чего-то я разницы не заметил, отделение всё равно не сразу поняло что мне надо).
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Howl
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:47
Howl написав: Кассандра написав:
Вопрос - кто-нибудь сталкивался с таким и насколько это законно отказать по закордонному и требовать бумажный паспорт. Ну и как такое можно обойти, если это вообще возможно?
Я сталкивался.
Даже, если проходить актуализацию через паспорт-книжечку, то в izibank этот процесс печальный.
Оно как-то не всех так обижает? Я уже даже не помню какой у меня там паспорт (вроде, книжечка), но недавно приходил пушик, что нужно обновить данные, причём в течение что-то вроде недели. И они тут же обновили и свой сервер после чего версия из гуглоплея с ним работать перестала. Пришлось ставить APK с сайта и с ним всё прошло за несколько тычков. Потом ещё через месяц почему-то опять пришёл такой пушик, я зашёл в раздел обновлений данных и там написало, что произошла непонятная ошибка. Забил. Больше не просило пока всё работает.
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moveton
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