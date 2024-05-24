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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 293294295296 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3.3 5 27 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 15% 4 2- Погане. Некомпетентне. 11% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 22% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 22% 6 Всього голосів : 27 Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:32 won написав: sens написав: Кассандра написав: С год назад стала клиенткой изи, заходила через дию по закордонному паспорту, срок годности до конца десятилетия. Пару дней назад пришёл пушик с предложением актуализировать данные. Предлагает дию и паспорт книжечку. В Дие по закордонному не даёт, пишет, что запрос содержит отсутствующие в Дие документы. Как я поняла, хотят фото паспорта книжечки.

Вопрос - кто-нибудь сталкивался с таким и насколько это законно отказать по закордонному и требовать бумажный паспорт. Ну и как такое можно обойти, если это вообще возможно? У мужа та же фигня С год назад стала клиенткой изи, заходила через дию по закордонному паспорту, срок годности до конца десятилетия. Пару дней назад пришёл пушик с предложением актуализировать данные. Предлагает дию и паспорт книжечку. В Дие по закордонному не даёт, пишет, что запрос содержит отсутствующие в Дие документы. Как я поняла, хотят фото паспорта книжечки.Вопрос - кто-нибудь сталкивался с таким и насколько это законно отказать по закордонному и требовать бумажный паспорт. Ну и как такое можно обойти, если это вообще возможно? У мужа та же фигня нещодавно в Кредит Дніпро ще треба було селфі робити окрім дія підпису нещодавно в Кредит Дніпро ще треба було селфі робити окрім дія підпису

У вас дійсно якась дислексія, чи як?))) Я дивуюсь, як ви придумуєте відповідь на питання, якого не існує, зате яка абсолютно не стосується безпосередньо поставленого запитання))) І форумчани це вже давно підмітили. У вас дійсно якась дислексія, чи як?))) Я дивуюсь, як ви придумуєте відповідь на питання, якого не існує, зате яка абсолютно не стосується безпосередньо поставленого запитання))) І форумчани це вже давно підмітили. хотаб Анатолій Шевченко - разлогінься хотаб Анатолій Шевченко - разлогінься sens

Повідомлень: 16811 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 922 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:45 sens написав: won написав: sens написав: нещодавно в Кредит Дніпро ще треба було селфі робити окрім дія підпису

У вас дійсно якась дислексія, чи як?))) Я дивуюсь, як ви придумуєте відповідь на питання, якого не існує, зате яка абсолютно не стосується безпосередньо поставленого запитання))) І форумчани це вже давно підмітили. У вас дійсно якась дислексія, чи як?))) Я дивуюсь, як ви придумуєте відповідь на питання, якого не існує, зате яка абсолютно не стосується безпосередньо поставленого запитання))) І форумчани це вже давно підмітили. хотаб Анатолій Шевченко - разлогінься хотаб Анатолій Шевченко - разлогінься

Ех, знав я цього Шевченка... Тараса. Вчив його вірші в школі Ех, знав я цього Шевченка... Тараса. Вчив його вірші в школі Boundless Повідомлень: 2216 З нами з: 12.02.08 Подякував: 89 раз. Подякували: 138 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:08 Кассандра написав: С год назад стала клиенткой изи, заходила через дию по закордонному паспорту, срок годности до конца десятилетия. Пару дней назад пришёл пушик с предложением актуализировать данные. Предлагает дию и паспорт книжечку. В Дие по закордонному не даёт, пишет, что запрос содержит отсутствующие в Дие документы. Как я поняла, хотят фото паспорта книжечки.

Вопрос - кто-нибудь сталкивался с таким и насколько это законно отказать по закордонному и требовать бумажный паспорт. Ну и как такое можно обойти, если это вообще возможно? У мужа та же фигня С год назад стала клиенткой изи, заходила через дию по закордонному паспорту, срок годности до конца десятилетия. Пару дней назад пришёл пушик с предложением актуализировать данные. Предлагает дию и паспорт книжечку. В Дие по закордонному не даёт, пишет, что запрос содержит отсутствующие в Дие документы. Как я поняла, хотят фото паспорта книжечки.Вопрос - кто-нибудь сталкивался с таким и насколько это законно отказать по закордонному и требовать бумажный паспорт. Ну и как такое можно обойти, если это вообще возможно? У мужа та же фигня

Ну как обойти... Забить пока на этот пушик и посмотреть, что дальше будет.

У вас было такое, что страна оплаты изиной картой и страна нахождения телефона с приложением отличаются? Ну как обойти... Забить пока на этот пушик и посмотреть, что дальше будет.У вас было такое, что страна оплаты изиной картой и страна нахождения телефона с приложением отличаются? Кащей

Повідомлень: 1712 З нами з: 30.08.09 Подякував: 217 раз. Подякували: 100 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:44 Re: izibank Кассандра написав: Вопрос - кто-нибудь сталкивался с таким и насколько это законно отказать по закордонному и требовать бумажный паспорт. Ну и как такое можно обойти, если это вообще возможно? Вопрос - кто-нибудь сталкивался с таким и насколько это законно отказать по закордонному и требовать бумажный паспорт. Ну и как такое можно обойти, если это вообще возможно? Я сталкивался.

Даже, если проходить актуализацию через паспорт-книжечку, то в izibank этот процесс печальный. Данные паспорта и адреса регистрации обновить нельзя вручную.



Если есть возможность посетить отделение ТАС, то лучше это сделать. Фактически, если пройдёте актуализацию данных в ТАС, то она обновиться и по izibank -- требование будет выполнено и в поддержке это можно уточнить. Я сталкивался.Даже, если проходить актуализацию через паспорт-книжечку, то в izibank этот процесс печальный. Данные паспорта и адреса регистрации обновить нельзя вручную.Если есть возможность посетить отделение ТАС, то лучше это сделать. Фактически, если пройдёте актуализацию данных в ТАС, то она обновиться и по izibank -- требование будет выполнено и в поддержке это можно уточнить. Howl

Повідомлень: 5988 З нами з: 08.03.18 Подякував: 546 раз. Подякували: 1091 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:17 Howl я в тасе в апреле актуализировала данные и муж тоже. Поддержки продолжают твердить, что т.к. конторы разные, поэтому актуализировать мы надо по-отдельности ( Кассандра

Повідомлень: 1462 З нами з: 04.12.12 Подякував: 26 раз. Подякували: 227 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:19 Кащей написав: Кассандра написав: С год назад стала клиенткой изи, заходила через дию по закордонному паспорту, срок годности до конца десятилетия. Пару дней назад пришёл пушик с предложением актуализировать данные. Предлагает дию и паспорт книжечку. В Дие по закордонному не даёт, пишет, что запрос содержит отсутствующие в Дие

С год назад стала клиенткой изи, заходила через дию по закордонному паспорту, срок годности до конца десятилетия. Пару дней назад пришёл пушик с предложением актуализировать данные. Предлагает дию и паспорт книжечку. В Дие по закордонному не даёт, пишет, что запрос содержит отсутствующие в Дие

У вас было такое, что страна оплаты изиной картой и страна нахождения телефона с приложением отличаются? У вас было такое, что страна оплаты изиной картой и страна нахождения телефона с приложением отличаются? а приложению надо давать разрешение на геолокацию?

я его никаким банковским аппкам не даю. а приложению надо давать разрешение на геолокацию?я его никаким банковским аппкам не даю. flysoulfly Повідомлень: 4834 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1622 раз. Подякували: 266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:34 Re: izibank Кассандра написав: поэтому актуализировать мы надо по-отдельности ( поэтому актуализировать мы надо по-отдельности ( Не получится. izibank и sportbank используют систему ТАСкомбанк. Другими словами, если по какому проекту данные актуализировать, то они заменятся по всей системе. Вот izibank не поддерживает обслуживание клиента по паспорту гражданина Украины для выезда за границу, а я и вы обслуживаемся по нему.

Идите снова в отделение ТАС, показуйте сообщение от izibank и снова пройдёте эту процедуру. Предварительно можно "записаться на визит в отделение" (чего-то я разницы не заметил, отделение всё равно не сразу поняло что мне надо). Не получится. izibank и sportbank используют систему ТАСкомбанк. Другими словами, если по какому проекту данные актуализировать, то они заменятся по всей системе. Вот izibank не поддерживает обслуживание клиента по паспорту гражданина Украины для выезда за границу, а я и вы обслуживаемся по нему.Идите снова в отделение ТАС, показуйте сообщение от izibank и снова пройдёте эту процедуру. Предварительно можно "записаться на визит в отделение" (чего-то я разницы не заметил, отделение всё равно не сразу поняло что мне надо). Howl

Повідомлень: 5988 З нами з: 08.03.18 Подякував: 546 раз. Подякували: 1091 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:47 Howl написав: Кассандра написав: Вопрос - кто-нибудь сталкивался с таким и насколько это законно отказать по закордонному и требовать бумажный паспорт. Ну и как такое можно обойти, если это вообще возможно? Вопрос - кто-нибудь сталкивался с таким и насколько это законно отказать по закордонному и требовать бумажный паспорт. Ну и как такое можно обойти, если это вообще возможно? Я сталкивался.

Даже, если проходить актуализацию через паспорт-книжечку, то в izibank этот процесс печальный. Я сталкивался.Даже, если проходить актуализацию через паспорт-книжечку, то в izibank этот процесс печальный.

Оно как-то не всех так обижает? Я уже даже не помню какой у меня там паспорт (вроде, книжечка), но недавно приходил пушик, что нужно обновить данные, причём в течение что-то вроде недели. И они тут же обновили и свой сервер после чего версия из гуглоплея с ним работать перестала. Пришлось ставить APK с сайта и с ним всё прошло за несколько тычков. Потом ещё через месяц почему-то опять пришёл такой пушик, я зашёл в раздел обновлений данных и там написало, что произошла непонятная ошибка. Забил. Больше не просило пока всё работает. Оно как-то не всех так обижает? Я уже даже не помню какой у меня там паспорт (вроде, книжечка), но недавно приходил пушик, что нужно обновить данные, причём в течение что-то вроде недели. И они тут же обновили и свой сервер после чего версия из гуглоплея с ним работать перестала. Пришлось ставить APK с сайта и с ним всё прошло за несколько тычков. Потом ещё через месяц почему-то опять пришёл такой пушик, я зашёл в раздел обновлений данных и там написало, что произошла непонятная ошибка. Забил. Больше не просило пока всё работает. moveton

Повідомлень: 4535 З нами з: 23.03.18 Подякував: 29 раз. Подякували: 503 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 293294295296 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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