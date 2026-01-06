Додано: Вів 06 січ, 2026 12:57

Вот детальный разбор ситуации на 2026 год:



1. Позиция банков: «Это не штраф, а тариф»

Банки юридически страхуют себя, прописывая эти суммы не как «штраф за нарушение финмониторинга» (что прямо запрещено законом), а как «комиссию за расчетно-кассовое обслуживание при расторжении договора».



Их логика: закрытие счета клиента с высоким риском требует глубокой проверки, работы юристов и комплаенса, что стоит дорого.



Важный нюанс: подписывая договор (или соглашаясь с публичной офертой), вы формально соглашаетесь на эти тарифы.



2. Позиция Национального банка Украины (НБУ)

Регулятор неоднократно высказывал мнение, что такие комиссии являются необоснованными:



Закон Украины «О предотвращении легализации доходов...» не предусматривает финансовых санкций со стороны банков к клиентам.



НБУ подчеркивает, что банк должен просто вернуть деньги клиенту (выдать наличными или перевести на другой счет). Установление заградительных тарифов в 20–30% рассматривается как злоупотребление.



3. Судебная практика (Самое важное)

Суды в Украине (включая Верховный Суд) в большинстве случаев принимают сторону клиента. Основные аргументы судов:



Принцип соразмерности: Комиссия в 30% не может быть реальной стоимостью «услуги» по переводу денег. Это скрытый штраф.



Нарушение права собственности: Банк не имеет права удерживать значительную часть личных средств гражданина без решения суда о конфискации.



Ничтожность условий: Если условие договора о такой комиссии нарушает права потребителя, оно может быть признано ничтожным.



Как вернуть деньги, если комиссию уже списали?

Если вы столкнулись с такой ситуацией, алгоритм действий обычно следующий:



Досудебная претензия: Отправьте в банк официальное письмо с требованием обосновать размер комиссии и вернуть разницу. Укажите, что считаете это скрытым штрафом.



Жалоба в НБУ: Это можно сделать через онлайн-форму. НБУ не может заставить банк вернуть деньги напрямую, но может вынести предписание или оштрафовать банк, что поможет вам в суде.



Иск в суд: Это самый эффективный способ. Обычно суды обязуют банк вернуть всю сумму комиссии, а иногда и выплатить компенсацию (проценты за пользование вашими деньгами).



Резюме

Комиссии незаконны по сути, но «законны» по форме (так как они прописаны в тарифах, которые вы якобы приняли). Банки рассчитывают на то, что из-за 1000–5000 грн человек не пойдет в суд. Но если сумма значительная — бороться смысл есть.