Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 бер, 2026 18:15
Пропонуємо до обговорення:
Україна працює над створенням власної великої мовної моделі штучного інтелекту (LLM), яка стане основою для державних сервісів, чатботів та AI-асистентів. Проєкт реалізує Міністерство цифрової трансформації разом із партнерами.
Дивися повний текст Україна створює власний штучний інтелект — деталі від Мінцифри
