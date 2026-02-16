RSS
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
Обговорення
публікацій Finance.ua
Україна створює власний штучний
інтелект — деталі від...

Україна створює власний штучний інтелект — деталі від...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 18:15

Україна створює власний штучний інтелект — деталі від...

Пропонуємо до обговорення:
Україна працює над створенням власної великої мовної моделі штучного інтелекту (LLM), яка стане основою для державних сервісів, чатботів та AI-асистентів. Проєкт реалізує Міністерство цифрової трансформації разом із партнерами.

Дивися повний текст
Україна створює власний штучний інтелект — деталі від Мінцифри
R2
Робот новин
 
Повідомлень: 100828
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
