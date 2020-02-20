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Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 06:44

Re: Відгуки про ICU

Глючить напевно додаток - мої цінні папери у портфелі не висвічуються.
Чи у всіх так, чи мої папери - тю-тю?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 08:21

  1finanсier написав:Глючить напевно додаток - мої цінні папери у портфелі не висвічуються.
Чи у всіх так, чи мої папери - тю-тю?

Тільки що зайшов,все на місці.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 09:05

  1finanсier написав:Глючить напевно додаток - мої цінні папери у портфелі не висвічуються.
Чи у всіх так, чи мої папери - тю-тю?

І додаток і Десктоп недоступні, бо оновлюється платформа. І в дії нема зв'язку з партнером.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 10:24

Re: Відгуки про ICU

  1finanсier написав:чи мої папери - тю-тю?


не смішіть бабусині тапочки
виписки, звіти є? (ICU завжди шле)


все решта дурниці
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 17:43

  greenozon написав:
  1finanсier написав:чи мої папери - тю-тю?


не смішіть бабусині тапочки
виписки, звіти є? (ICU завжди шле)


все решта дурниці

Та ну то ж жарт був, стосовно тю-тю )))
1finanсier
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  #<1 ... 20212223
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