RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 21222324
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:26

  maximus4999 написав:J, від банку нічого не приходить. Коли звертаюсь в підтримку,вони кажуть, що вони не бачать таких цих платежів по моїй картці чи їх спроб.

Спробував вчора в 23:30 купити ОВДП в ICU через Дію, і як на диво, одна ОВДП була куплена, проте після 00:00 спробував ще і так і не зміг купити будь-яку іншу ОВДП, спробую ще раз вранці

Може щось з 3д секьюр у картки? Не віза часом? Бо в мене в Індустріалі така проблема - віза у них виявляється без 3д секьюр і через це не можу з неї платити в інтернеті і переказувати кошти
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 881
З нами з: 02.09.19
Подякував: 308 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 10:35

РОЗДІЛ 6 - Ліміт інвестування
сума вкладенних коштів + дохід
за три роки без додаткових документів ліміт майже в 1,5 рази збільшено
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16643
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 21222324
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відгуки про Freedom Finance 1 ... 57, 58, 59
zoawlhxc » П'ят 05 кві, 2019 09:09
580 269387
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 тра, 2024 10:33
sens
Відгуки про Interactive Brokers 1 ... 47, 48, 49
andrushko8585 » Чет 20 лют, 2020 15:53
483 231393
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 кві, 2024 09:36
vadymbanker
Відгуки про Bond.ua 1, 2, 3
greenozon » Нед 23 кві, 2023 13:22
20 14486
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 січ, 2024 19:20
Maxwe11

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2356)
05.05.2024 10:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.