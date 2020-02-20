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Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 21222324
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:26

  maximus4999 написав:J, від банку нічого не приходить. Коли звертаюсь в підтримку,вони кажуть, що вони не бачать таких цих платежів по моїй картці чи їх спроб.

Спробував вчора в 23:30 купити ОВДП в ICU через Дію, і як на диво, одна ОВДП була куплена, проте після 00:00 спробував ще і так і не зміг купити будь-яку іншу ОВДП, спробую ще раз вранці

Може щось з 3д секьюр у картки? Не віза часом? Бо в мене в Індустріалі така проблема - віза у них виявляється без 3д секьюр і через це не можу з неї платити в інтернеті і переказувати кошти
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РОЗДІЛ 6 - Ліміт інвестування
сума вкладенних коштів + дохід
за три роки без додаткових документів ліміт майже в 1,5 рази збільшено
sens
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 09:31

  sens написав:РОЗДІЛ 6 - Ліміт інвестування
сума вкладенних коштів + дохід
за три роки без додаткових документів ліміт майже в 1,5 рази збільшено

Відчуваю, що гарна новина, але через відсутність крапок-ком, не зовсім зрозуміло - хто на кому стояв )
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 18:23

  1finanсier написав:
  sens написав:РОЗДІЛ 6 - Ліміт інвестування
сума вкладенних коштів + дохід
за три роки без додаткових документів ліміт майже в 1,5 рази збільшено

Відчуваю, що гарна новина, але через відсутність крапок-ком, не зовсім зрозуміло - хто на кому стояв )

Якщо кома,це зовсім плохо.
sens
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  #<1 ... 21222324
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