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Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 31 бер, 2024 11:26
maximus4999 написав:J
, від банку нічого не приходить. Коли звертаюсь в підтримку,вони кажуть, що вони не бачать таких цих платежів по моїй картці чи їх спроб.
Спробував вчора в 23:30 купити ОВДП в ICU через Дію, і як на диво, одна ОВДП була куплена, проте після 00:00 спробував ще і так і не зміг купити будь-яку іншу ОВДП, спробую ще раз вранці
Може щось з 3д секьюр у картки? Не віза часом? Бо в мене в Індустріалі така проблема - віза у них виявляється без 3д секьюр і через це не можу з неї платити в інтернеті і переказувати кошти
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Додано: Нед 05 тра, 2024 10:35
РОЗДІЛ 6 - Ліміт інвестування
сума вкладенних коштів + дохід
за три роки без додаткових документів ліміт майже в 1,5 рази збільшено
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Додано: Вів 07 тра, 2024 09:31
sens написав:
РОЗДІЛ 6 - Ліміт інвестування
сума вкладенних коштів + дохід
за три роки без додаткових документів ліміт майже в 1,5 рази збільшено
Відчуваю, що гарна новина, але через відсутність крапок-ком, не зовсім зрозуміло - хто на кому стояв )
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Додано: Вів 07 тра, 2024 18:23
1finanсier написав: sens написав:
РОЗДІЛ 6 - Ліміт інвестування
сума вкладенних коштів + дохід
за три роки без додаткових документів ліміт майже в 1,5 рази збільшено
Відчуваю, що гарна новина, але через відсутність крапок-ком, не зовсім зрозуміло - хто на кому стояв )
Якщо кома,це зовсім плохо.
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