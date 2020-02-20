Відгуки про ICU

в мому життєвому досвіді було по різному!
із ICU я познайомився уйму років тому (навіть в Кийов їздив із доками, уявляєте!? оте були сурові часи... як згадаю так і сльоза викочуєтся)
по інакшому ніяк не можна було! тільки жива присутність і ніяк інакше, може закони в той час такого від брокерів вимагали (скоріш за все).
понавозив їм тобі уйму доків (виписки із банків, жирні депозити, короче все що міг придумати)
і пару год. в офісі бумаги підписував а вони за той час валідували мою персону ))
кава-чай-печенька, було круто!
але це все страшний фільм жахів із 20 сторіччя
можете уявити який зараз космос
із Універом було по іншому - одного разу не провели покупку бумаг... мовчок, пишу мол шо за діла, агов?
кажуть доки давай, будуть тобі діла
позбирав, надіслав (тоді вже е-поштою, але підписував все в Вчасно, був в них такий період що всі доки через ЕЦП треба було.. брр) - попустило,
але знову ж це було досить давно, до війни точно
зараз що Універ що ICU друкує ліміт інвестування і його хватає із головою наразі
таке от... згадала бабка як молодицею була