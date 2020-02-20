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Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2024 22:19

  Depo13 написав:greenozon
на випередження потрібно грати, чи вже коли буде офіційна причина, тоді починати рух?

updated: запит на список запросив.


в мому життєвому досвіді було по різному!
із ICU я познайомився уйму років тому (навіть в Кийов їздив із доками, уявляєте!? оте були сурові часи... як згадаю так і сльоза викочуєтся)
по інакшому ніяк не можна було! тільки жива присутність і ніяк інакше, може закони в той час такого від брокерів вимагали (скоріш за все).

понавозив їм тобі уйму доків (виписки із банків, жирні депозити, короче все що міг придумати)
і пару год. в офісі бумаги підписував а вони за той час валідували мою персону ))
кава-чай-печенька, було круто!
але це все страшний фільм жахів із 20 сторіччя :)

можете уявити який зараз космос


із Універом було по іншому - одного разу не провели покупку бумаг... мовчок, пишу мол шо за діла, агов?
кажуть доки давай, будуть тобі діла :)
позбирав, надіслав (тоді вже е-поштою, але підписував все в Вчасно, був в них такий період що всі доки через ЕЦП треба було.. брр) - попустило,
але знову ж це було досить давно, до війни точно

зараз що Універ що ICU друкує ліміт інвестування і його хватає із головою наразі

таке от... згадала бабка як молодицею була :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 01:49

Re: Відгуки про ICU

Вітаю. Є такі питання. Якщо плата є, який тариф за обслуговування інвестеційного рахунку у ICU? Чи є плата за неактивність? Наприклад, депозити закінчуються через кілька місяців, і, можливо, буде бажання зайти в облігації. Є, з одної сторони бажання відкрити інвест рахунок, що б подивитись, хоча б, розцінки. З іншої, якщо потім передумаю, не хочеться попадати на комісію за простій і возитися з закриттям рахунка. Якшо хто в курсі, дайте відповідь, будь ласка.
tenadoro
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 09:12

tenadoro

наразі в ICU немає жодних комісій,
окрім рідких варіантів типу валютні бумаги) - там прийдеться платити причому багато (SWIFT-овки)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 10:17

  greenozon написав:tenadoro

наразі в ICU немає жодних комісій,
окрім рідких варіантів типу валютні бумаги) - там прийдеться платити причому багато (SWIFT-овки)

Відкриття рахунку он-лайн (заяви, анкети, договори, електронний підпис), раніше це займало кілька днів, до тижня.
anmyronyuk1
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