Відгуки про ICU

Додано: Чет 09 тра, 2024 22:19

Depo13 написав: greenozon

на випередження потрібно грати, чи вже коли буде офіційна причина, тоді починати рух?



updated: запит на список запросив. на випередження потрібно грати, чи вже коли буде офіційна причина, тоді починати рух?updated: запит на список запросив.

в мому життєвому досвіді було по різному!із ICU я познайомився уйму років тому (навіть в Кийов їздив із доками, уявляєте!? оте були сурові часи... як згадаю так і сльоза викочуєтся)по інакшому ніяк не можна було! тільки жива присутність і ніяк інакше, може закони в той час такого від брокерів вимагали (скоріш за все).понавозив їм тобі уйму доків (виписки із банків, жирні депозити, короче все що міг придумати)і пару год. в офісі бумаги підписував а вони за той час валідували мою персону ))кава-чай-печенька, було круто!але це все страшний фільм жахів із 20 сторіччяможете уявити який зараз космосіз Універом було по іншому - одного разу не провели покупку бумаг... мовчок, пишу мол шо за діла, агов?кажуть доки давай, будуть тобі ділапозбирав, надіслав (тоді вже е-поштою, але підписував все в Вчасно, був в них такий період що всі доки через ЕЦП треба було.. брр) - попустило,але знову ж це було досить давно, до війни точнозараз що Універ що ICU друкує ліміт інвестування і його хватає із головою наразітаке от... згадала бабка як молодицею була